Узурпація влади: захист Януковича оскаржить рішення суду про заочне слідство

Адвокати Віктора Януковича оскаржать рішення Шевченківського районного суду Києва, який дозволив проводити спеціальне досудове розслідування щодо експрезидента у справі про захоплення влади.

Про це у Фейсбуці повідомив його адвокат Ігор Федоренко, передає Укрінформ.

"Рішення Шевченківського райсуду Києва про заочне розслідування справи про зміни Конституції щодо Віктора Януковича незаконне і буде оскаржене в найкоротші строки", - написав адвокат.

Як повідомлялося, 3 червня Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури про дачу дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (заочне слідство) щодо експрезидента Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади.

4 травня 2020 року Печерський районний суд міста Києва заочно взяв під варту Януковича у цій справі. В Офісі Генерального прокурора заявили, що рішення суду дає право стороні звинувачення почати щодо Януковича процедуру екстрадиції.

Також прокурори заявляли, що будуть звертатися до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), тобто заочне слідство.

Київський апеляційний суд 25 березня 2021 р. підтвердив законність рішення про заочний арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади.

За інформацією Офісу Генпрокурора, в цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні - жовтні 2010 року експрезидентом дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як Президента України внаслідок повернення у неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, в яку Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року були внесені зміни.