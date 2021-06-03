Справа про захоплення влади: суд дозволив заочне слідство стосовно Януковича

Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (заочне слідство) стосовно експрезидента Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив прокурор Денис Іванов.

“Сьогодні орієнтовно о 8-й годині у суді оголошено рішення. Було задоволене наше клопотання, і суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування, тобто, за відсутності підозрюваного”, - розповів Іванов.

Як повідомлялося, 25 березня 2021 року Київський апеляційний суд залишив експрезидента Віктора Януковича під запобіжним заходом у вигляді заочного арешту у справі щодо захоплення влади.

4 травня минулого року Печерський районний суд міста Києва заочно взяв під варту Януковича у справі про захоплення державної влади.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що рішення суду про заочне взяття під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Януковича процедуру екстрадиції.

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Також прокурори заявляли, що звертатимуться до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), тобто заочне слідство.

16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту Януковича і скасував рішення про його заочний арешт у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, в тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року у центрі Києва (Майдан Незалежності і прилеглі вулиці) щодо мітингувальників.

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Януковичу у вчинені державної зради через підписання з Росією у 2010 році Харківських угод про продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму.

В Україні 14 травня набув чинності закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування».