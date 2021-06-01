Розстріл Майдану: суд про заочне слідство для Януковича вивчає докази

Печерський районний суд міста Києва продовжить розгляд клопотання про надання дозволу на здійснення заочного слідства у справі стосовно організації розстрілів активістів Євромайдану щодо колишнього президента Віктора Януковича 9 червня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив прокурор Денис Іванов.

За його словами, судове засідання по цьому клопотанню у вівторок зняли з розгляду у зв’язку із зайнятістю судді у розгляді іншої справи.

«Загалом ми по клопотанню рухаємося. Я вже оголосив зміст клопотання, ми почали досліджувати докази. Наступні судові засідання – 9 і 15 червня», - зазначив Іванов.

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Як повідомлялося, 23 грудня минулого року Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього голови Служби безпеки України Олександра Якименка у цій справі.