Розстріл Майдану: суд про заочне слідство для Януковича вивчає докази
Укрінформ
Печерський районний суд міста Києва продовжить розгляд клопотання про надання дозволу на здійснення заочного слідства у справі стосовно організації розстрілів активістів Євромайдану щодо колишнього президента Віктора Януковича 9 червня.
Про це у коментарі Укрінформу повідомив прокурор Денис Іванов.
За його словами, судове засідання по цьому клопотанню у вівторок зняли з розгляду у зв’язку із зайнятістю судді у розгляді іншої справи.
«Загалом ми по клопотанню рухаємося. Я вже оголосив зміст клопотання, ми почали досліджувати докази. Наступні судові засідання – 9 і 15 червня», - зазначив Іванов.
Як повідомлялося, 23 грудня минулого року Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього голови Служби безпеки України Олександра Якименка у цій справі.