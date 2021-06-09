Науседа назвав головним завданням Литви та союзників зупинити експансію Росії

Науседа назвав головним завданням Литви та союзників зупинити експансію Росії

Укрінформ
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що напередодні саміту лідерів країн-членів НАТО балтійські країни провели консультації та узгодили позицію про необхідність сильнішої підтримки України та Грузії.

Як передає Укрінформ, про це Науседа повідомив у Твіттері.

«Литва, Естонія, Латвія тісно координують дії перед самітом НАТО. Ми повинні забезпечити надійне стримування, продовжувати інвестувати в нашу оборону та робити свій внесок у постійну адаптацію Північноатлантичного альянсу (ініціатива «NATO 2030»). Країни Балтії єдині у відстоюванні сильнішої підтримки партнерів-аспірантів України та Грузії», - написав Науседа.

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Напередодні, виступаючи в Сеймі Литви зі щорічним зверненням, президент Науседа назвав головним завданням своєї держави та союзників зупинити експансію Росії. «Росія, спираючись на нарощування військової потужності, продовжує грубо порушувати міжнародне право в Криму, на сході України та в Грузії, а також дедалі більше посилює контроль над Білоруссю. Тому наше найголовніше завдання сьогодні - разом із союзниками зупинити експансію Росії та уникнути ще більшої дестабілізації регіону. Ми повинні прагнути того, щоб наші сусіди отримали можливість робити вільний та демократичний вибір стосовно власного життя», - заявив він.

Саміт НАТО відбудеться 14 червня в Брюсселі.

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Як повідомляв Укрінформ, під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році було ухвалено рішення, що Україна та Грузія будуть членами НАТО, й етапом на цьому шляху має стати План дій щодо членства. Серед країн НАТО досі немає консенсусу в питанні про надання ПДЧ для обох країн. Натомість Україна та Грузія отримали пораду продовжувати реформи й очікувати на «вірний» політичний момент.

Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО 12 червня 2020 року.

Фото: lrp.lt

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