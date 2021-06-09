Науседа назвав головним завданням Литви та союзників зупинити експансію Росії

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що напередодні саміту лідерів країн-членів НАТО балтійські країни провели консультації та узгодили позицію про необхідність сильнішої підтримки України та Грузії.

Як передає Укрінформ, про це Науседа повідомив у Твіттері.

«Литва, Естонія, Латвія тісно координують дії перед самітом НАТО. Ми повинні забезпечити надійне стримування, продовжувати інвестувати в нашу оборону та робити свій внесок у постійну адаптацію Північноатлантичного альянсу (ініціатива «NATO 2030»). Країни Балтії єдині у відстоюванні сильнішої підтримки партнерів-аспірантів України та Грузії», - написав Науседа.

Напередодні, виступаючи в Сеймі Литви зі щорічним зверненням, президент Науседа назвав головним завданням своєї держави та союзників зупинити експансію Росії. «Росія, спираючись на нарощування військової потужності, продовжує грубо порушувати міжнародне право в Криму, на сході України та в Грузії, а також дедалі більше посилює контроль над Білоруссю. Тому наше найголовніше завдання сьогодні - разом із союзниками зупинити експансію Росії та уникнути ще більшої дестабілізації регіону. Ми повинні прагнути того, щоб наші сусіди отримали можливість робити вільний та демократичний вибір стосовно власного життя», - заявив він.

Саміт НАТО відбудеться 14 червня в Брюсселі.

Як повідомляв Укрінформ, під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році було ухвалено рішення, що Україна та Грузія будуть членами НАТО, й етапом на цьому шляху має стати План дій щодо членства. Серед країн НАТО досі немає консенсусу в питанні про надання ПДЧ для обох країн. Натомість Україна та Грузія отримали пораду продовжувати реформи й очікувати на «вірний» політичний момент.

Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО 12 червня 2020 року.

Фото: lrp.lt