Україна перемагає в інформаційній війні з Росією – чеський експерт

Україна не програла в інформаційній війні Росії, адже більшість європейців зараз, на відміну від 2014 року, усвідомлюють наявність агресії Росії проти України і не підтримують кремлівський наратив про "внутрішньоукраїнський конфлікт".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив керівник Східноєвропейської програми аналітичного центру "Європейські цінності" (Чехія) Давід Стулік під час виступу на міжнародному форумі у Києві Democracy in Action: Zero Corruption Conference.

"Це не правда, що Україна програла чи програє інформаційну війну. Навпаки, вона однозначно у цій війні перемагає. Якщо запитати зараз будь-якого європейця, чи Україна є фашистською країною, хунтою, то відповідь буде – ні... Звичайно, не можна узагальнювати. Є якісь люди, які у це вірять, але їх не більшість" – заявив він, коментуючи ефективність російської інформаційної війни проти України.

Давід Стулік, який у 2007-2019 роках був речником представництва ЄС в Україні, вказав на те, що Євросоюз та його інституції зараз вже використовують таке поняття як "агресія Росії проти України", однак у 2014 році з цим було "важко".

"Я можу вам розказати, як важко було у 2014 році переконати колег у Брюсселі, що Росія є прямим агресором проти України. Але зараз бачимо, що цей наратив, який є повністю відмінним від російського (що це внутрішній конфлікт, що це громадянська війна) вже став таким мейнстрімом у розмовах та заявах європейських інституцій", - наголосив він.

За словами чеського експерта, дезінформаційні операції Росії можуть бути успішними протягом короткого періоду, але загалом час грає не на користь Росії – пропагандистські наративи втрачають ефективність з часом і є можливість для перевірки фактів.

Він підкреслив, що важливим чинником є аудиторія: "Не треба вважати європейську аудиторію за дурнів. Ці люди мають критичне мислення і можуть оцінювати факти про те, що відбувається у вашій країні та навколо Росії".

На переконання Стуліка, важливу роль у протидії російській пропаганді відіграють не лише незалежні ЗМІ, але й державні та різні аналітичні установи, центри боротьби з гібридними загрозами, які можуть підготувати аргументи для розвінчування фейків.

Як повідомляв Укрінформ, раніше керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська заявляла, що Росія, попри колосальні ресурси у свою пропаганду, не виграє інформаційну війну.