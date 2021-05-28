Росія намагається дезінформацією повернути Україну в «смертельні обійми» – Цибульська

Російська Федерація доволі часто проводить інформаційні операції, з метою дискредитації теми охорони здоров'я в Україні.

На цьому наголосила керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська на презентації дослідження «Огляд основних інформаційних операцій Російської Федерації щодо пандемії COVID-19», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сфера охорони здоров'я є прекрасним об'єктом для дезінформації, тому що вона стосується кожного. Тим більше коли йдеться про пандемію, згадаємо, наскільки ми усього пережили за цей рік. Звісно, тут просто величезне поле для гібридного впливу. Крім того, охорона здоров'я та таргетування цієї сфери – чудовий спосіб підірвати наші прагнення до євроінтеграції», - сказала Цибульська.

За її словами, якщо постійно критикувати українську медичну систему або методи, якими в країні відбувається боротьба із коронавірусом, можна нашкодити планам України приєднатися до ЄС. "Це повністю вкладається у порядок денний Кремля, якщо ми перестанемо прагнути йти у Європу. Тоді значно швидше повернемося в ось ці смертельні обійми Росії", - додала Цибульська.

Вона наголосила, що медична сфера давно є об'єктом для російської дезінформації. Як приклад, навела агресивну кампанію проти колишньої глави Міністерва охорони здоров'я Уляни Супрун. «В першу чергу тут переслідується мета – підірвати довіру до інституції. Це дуже добре укладається у такий глобальний наратив про Україну як недодержаву», - додала керівниця центру.

Цибульська зазначила, що загалом РФ використовує кілька базових наративів, які надзвичайно пов'язані один з одним. Наприклад у телеграм-каналах постійно йдеться про торги навколо МОЗ і те, як у них пов'язані так звані соросята. "Це спроба дискретизації громадянського суспільства, а наратив про зовнішнє управління – це спроба показати, що Україна не є самостійною, що неї керують ззовні", - додала вона.

Керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки переконана, що до будь-якої наступної інформаційної операції будуть залучені ті ж самі агенти та медіа, як і зазвичай, які шкодять національним інтересам України та просувають російські наративи за великі гроші, які платить Кремль.

На переконання Цибульської, треба посилювати сферу охорони здоров'я та обов'язково розслідувати діяльність агентів впливу Кремля. Інакше можна багато розповідати про ці фейки, але якщо не показати те, що ті чи інші ЗМІ або люди, які поширюють ось маніпуляції та брехню, фінансуються Москвою, то будемо лише «гасити пожежі», але це не призведе до бажаного результату, переконана вона.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня в Укрінформі відбулася презентація Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики.