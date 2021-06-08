Не шукайте темне там, де світло: в ОП пояснили правки в пресрелізі розмови Зеленського з Байденом

Телефонна розмова президентів України і Сполучених Штатів Америки Володимира Зеленського і Джозефа Байдена була максимально довірчою, предметною і з конкретним визначенням ризиків.

Підсумковий пресреліз Офісу глави Української держави написаний на базі загальної атмосфери розмови, після уточнення дипломатичних формулювань у нього були внесені адекватні правки, заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк у коментарі, переданому Укрінформу.

"Абсолютно не потрібно шукати щось темне там, де світло. Розмова між двома президентами була максимально довірчою, предметною і з цілком конкретним визначенням тих чи інших ризиків. Первинний післярозмовний стейтмент, звичайно, був зроблений, виходячи із загальної атмосфери розмови президентів і висловлених усних формулювань. У тому числі формулювань, які стосувалися подальшої можливої ​​логістики вступу нашої країни до Північноатлантичного альянсу", - сказав він.

Подоляк наголосив, що важливо все-таки перейти від слів до конкретних дій, тому що дії для України - це абсолютно точне розуміння дат, логістики, підсумкових процедур.

З іншого боку, за його словами, тема НАТО "надзвичайно спекулятивна" й активно використовується в пропаганді сторонами, які категорично не зацікавлені в дійсному просуванні України цим шляхом.

"Саме тому важливо було позначити спільність позицій і спільність оцінок відразу по факту розмови. Передати, скажімо так, атмосферу двостороннього тет-а-тета. А вже трохи пізніше, як це прийнято, почалися консультації сторін щодо уточнення саме дипломатичних формулювань. На мій погляд , абсолютно робочий формат і абсолютно адекватні правки. Немає жодних істотних підсумкових розбіжностей і близько", - зазначив Подоляк.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня Зеленський і Байден провели телефонні переговори, під час яких американський лідер запросив українського колегу відвідати Білий дім у липні.

Пізніше стало відомо, що в ОП змінили формулювання пресреліза про розмову в частині підтримки президентом США надання Україні ПДЧ в НАТО.