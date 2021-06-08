У Києві відкрився українсько-китайський форум

Співпраця між Китаєм і Україною має величезний потенціал, а відносини між країнами невпинно поліпшуються.

На цьому наголосив Надзвичайний та Повноважний Посол КНР в Україні Фань Сяньчжун під час міжнародного українсько-китайського форуму, що проходить у Київському університеті імені Бориса Грінченка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Китайсько-українські відносини невпинно поліпшуються. Китай уже став найбільшим торгівельним партнером України, але співпраця між нашими країнами має величезний потенціал. Керівники та уряди наших держав сповнені бажання та сподівань щодо розвитку двосторонніх відносин", - зазначив дипломат.

Він висловив переконання, що китайсько-українська співпраця має широкі перспективи.

"Через декілька днів ми відзначатимемо десяту річницю відносин стратегічного партнерства між Китаєм та Україною. Ми готові докласти спільних зусиль з української стороною, щоб наступні 10 років нашого партнерства стали ще більш успішними", - наголосив посол.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов також привітав учасників форуму. Він зазначив, що уряд очікує дослідження китайського досвіду державного управління та пропозицій щодо визначення українського шляху за результатами форуму.

"Китай є нашим великим другом, стратегічним та найбільшим торгівельним партнером. Маємо сподівання, що краще розуміння філософії та цінностей розуміння керівництва КНР дозволить досягти високого рівня розуміння співпраці", - заявив Немчінов, зачитуючи звернення Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Ректор університету імені Грінченка Віктор Огнев’юк своєю чергою поінформував, що в межах форуму планується разом з послом КНР відкрити нові аудиторії класу Конфуція, створені за підтримки штаб-квартири Інституту Конфуція та фінансової підтримки посольства Китаю.

Огнев'юк додав, що китайську мову у виші викладають з 1997 року, нині її вивчають понад 300 студентів.

Фото: Олег Немчінов, Телеграм