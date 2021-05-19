Імпорт українського продовольства до Китаю може зрости в кілька разів - експерти

Потреби Китаю в імпорті продовольчих товарів найближчим часом збільшаться в кілька разів, чим мають скористатися українські виробники та експортери.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час онлайн-практикуму “Ринок продовольства КНР. Нові унікальні інструменти та можливості роботи з Китаєм у 2021 році для українських експортерів та імпортерів. Практичні кейси та поради”, проведеного Торгово-промисловою палатою України, розповів президент “Товариства українсько-китайської дружби” Олег Ситник.

За його словами, такі розрахунки ґрунтуються не лише на демографічних прогнозах, а й пов’язані зі стрімким підвищенням рівня доходів китайських домогосподарств. Дедалі більше жителів Піднебесної можуть дозволити собі якісні європейські харчі.

“Українські товари, які вже представлені на китайському ринку, знайшли позитивний відгук у споживача. Приміром, практично кожна китайська домогосподарка знає, що таке українська олія. Це вже тамтешній топ і гарантія якості. Те ж стосується й багатьох інших товарів, якими ми намагаємося по-можливості наповнити величезний китайський ринок”, - розповів Ситник.

За його словами, це дуже вигідно для нашого бізнесу, адже ціни якісного українського продовольства в КНР стабільно високі, оскільки йдеться про екологічно чисті складові й дуже добрі, на думку китайців, смакові якості. Тому наш якісний добре упакований товар викликає дедалі більший інтерес у середньостатистичного китайського споживача.

Олег Ситник також нагадав, що КНР - світовий лідер за споживанням продуктів харчування й напоїв. І до 2024 року рівень споживання харчів у країні, за прогнозами, зросте на 24%. Драйверами такого зростання експерт називає зростання економіки КНР та рівня добробуту громадян.

“Дедалі більше китайських родин можуть дозволити собі якісні європейські продукти, надто, якщо ті адаптовані до особливостей преміум-сегменту місцевого ринку. Також важливим фактором зростання ринку є демографічне питання. І ще й те, що внаслідок внутрішніх міграційних процесів швидко зростає кількість міського населення Китаю. А це - вищі доходи й відсутність харчів, вироблених у власному господарстві. Що теж сприяє росту купівельної спроможності й попиту на продовольчі товари”, - зазначив Ситник.

За оцінками фахівців, наші продукти й напої особливо популярні поміж китайців молодого й середнього віку. Великий сегмент споживачів — діти. Їм, приміром, дуже подобаються українські батончики, кекси, бісквіти.

“Адже вони — красиві, яскраві й головне — дуже смачні. Єдине, що наші кекси та печиво надто солодкі. Тому навіть довелося доопрацьовувати технології на деяких підприємствах, щоб знизити вміст цукру в продукції. Бо те, що смакує українським дітям, для їхніх китайських ровесників — засолодке”, - пояснив Олег Ситник.

За даними Посольства України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за сумісництвом), за товарообігом Китай посідає перше місце серед усіх торговельних партнерів України. Згідно із даними Держстату, у 2020 році двосторонній товарообіг досяг $15,4 млрд. При цьому експорт товарів з України до КНР - $7,1 млрд (+98% порівняно з 2019 роком), імпорт китайських товарів в Україну - $8,3 млрд (-9,8%). Негативне сальдо нашої зовнішньої торгівлі - -$1,2 млрд.