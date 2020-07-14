Китай б’є рекорди з імпорту нафти

Китайські нафтопереробні заводи масово скуповують сиру нафту на тлі падіння цін, спричиненого пандемію коронавірусу.

Про це пише портал FXstreet.

"Згідно з даними Генеральної митниці, що з'явились у вівторок, імпорт сирої нафти до Китаю протягом червня підскочив на 33% у порівнянні з роком раніше. Тренд, що триває вже другий місяць поспіль", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у червні китайський імпорт нафти зріс на третину в річному обчисленні - до 53,18 мільйона тонн, що еквівалентно 12,9 мільйона барелів щоденно.

"Цей показник легко побив попередній рекорд у травні у 11,3 мільйона барелів на добу та означає зростання на 34% із 9,63 мільйона барелів на добу у червні 2019 року", - йдеться у повідомленні.

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Протягом першого півріччя 2020 року Китай імпортував загалом 268,75 млн тонн сирої нафти, що на 9,9% більше ніж протягом аналогічного періоду минулого року.

Як повідомлялося, ціни на нафту підвищилися минулого тижня на даних про відновлення імпорту до Китаю.