Нафта дешевшає через посилення карантину у США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $41,96 за барель, що на $0,76 (1,78%) нижче, ніж ціна станом на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI станом на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX впали в ціні на $0,84 (2,09%) - до $39,26 за барель.
Губернатор Каліфорнії на початку тижня наказав закрити бари, ресторани, кінотеатри, зоопарки і музеї на тлі сплеску коронавірусу і пов'язаними із цим випадками госпіталізації. Два найбільших шкільних округу найгустонаселенішого штату, в Лос-Анджелесі і Сан-Дієго, попередили, що після відновлення навчального процесу в серпні перейдуть на режим дистанційного навчання.
Дії Каліфорнії стали наслідком нещодавнього часткового відновлення деяких антивірусних обмежень в таких густонаселених штатах, як Флорида і Техас.
"З урахуванням того, що в Каліфорнії зараз діє режим м'якого блокування, липень може стати більш складним місяцем для нафти, ніж очікувалося раніше, зі ще більшою кількістю проблем, пов'язаних із невизначеністю, що викликана коронавірусом", - зазначив у своїй аналітичній записці ринковий стратег AxiCorp Стівен Іннес.
Наразі ринок сфокусований на засіданні Об'єднаного комітету з моніторингу на рівні міністрів групи ОПЕК+, яке відбудеться 15 липня. Передбачається, що на ньому рекомендуватимуть послабити скорочення нафтовидобутку з 9,7 млн бар./добу до 7,7 млн б/д.
Раніше генеральний секретар ОПЕК заявив, що ринок нафти наближається до балансу попиту і пропозиції, оскільки попит поступово зростає.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 42,17 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,23 долара за барель, що на 49 центів нижче за рівень закриття торгів ($42,72).