Нафта дешевшає через посилення карантину у США

Ціни на нафту зазнали падіння більш ніж на 2% у вівторок через занепокоєння, що нові обмеження на бізнес, покликані стримати зростання захворюваності на коронавірус у США, можуть поставити під загрозу відновлення попиту на паливо.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $41,96 за барель, що на $0,76 (1,78%) нижче, ніж ціна станом на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI станом на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX впали в ціні на $0,84 (2,09%) - до $39,26 за барель.

Губернатор Каліфорнії на початку тижня наказав закрити бари, ресторани, кінотеатри, зоопарки і музеї на тлі сплеску коронавірусу і пов'язаними із цим випадками госпіталізації. Два найбільших шкільних округу найгустонаселенішого штату, в Лос-Анджелесі і Сан-Дієго, попередили, що після відновлення навчального процесу в серпні перейдуть на режим дистанційного навчання.

Дії Каліфорнії стали наслідком нещодавнього часткового відновлення деяких антивірусних обмежень в таких густонаселених штатах, як Флорида і Техас.

"З урахуванням того, що в Каліфорнії зараз діє режим м'якого блокування, липень може стати більш складним місяцем для нафти, ніж очікувалося раніше, зі ще більшою кількістю проблем, пов'язаних із невизначеністю, що викликана коронавірусом", - зазначив у своїй аналітичній записці ринковий стратег AxiCorp Стівен Іннес.

Наразі ринок сфокусований на засіданні Об'єднаного комітету з моніторингу на рівні міністрів групи ОПЕК+, яке відбудеться 15 липня. Передбачається, що на ньому рекомендуватимуть послабити скорочення нафтовидобутку з 9,7 млн ​​бар./добу до 7,7 млн ​​б/д.

Раніше генеральний секретар ОПЕК заявив, що ринок нафти наближається до балансу попиту і пропозиції, оскільки попит поступово зростає.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 42,17 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,23 долара за барель, що на 49 центів нижче за рівень закриття торгів ($42,72).