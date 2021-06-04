Малюська розповів про майбутні законопроєкти про деолігархізацію

На основі закону про олігархів розроблять низку інших, зокрема, законопроєкт про лобізм та посилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету.

Про це сказав міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У продовження цього закону, на базі цього закону (Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», - ред.), буде розроблятися законопроєкт про лобізм і також законопроєкт, який буде врегульовувати діяльність, відповідальність, органів влади і чиновників за дії й контакти, можливі потенційні, а також третій ключовий елемент - це посилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету, щоб він міг застосовувати жорсткіші санкції, і щоб такі санкції не можна було легко «поламати» в суді. Відповідно, більше механізмів для встановлення фактів, більше повноважень, відповідно, більш жорсткий підхід Антимонопольного комітету до існуючих монополістів», - сказав Малюська.

Як повідомлялося, 2 червня Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Згідно з законопроєктом, олігархом вважатиметься особа, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті. Ознаками для віднесення особи до категорії олігархів пропонується визначити: участь у політичному житті; значний вплив на засоби масової інформації; наявність у власності суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище.