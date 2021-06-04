Зеленський обіцяє продовжити переселення ексчиновників з держдач в Конча-Заспі

Двадцять осіб, які наразі проходять процедуру виселення із резиденцій у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, є першими, але не останніми у списку тих, хто покине державні будинки.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у зверненні за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні ми почули перші результати: найближчим часом перші двадцять осіб, серед яких – колишні міністри, генеральні прокурори та інші високопосадовці, будуть виселені з державних будинків. Хочу підкреслити – ці двадцять осіб «на вихід» є першими й далеко не останніми", - зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав, що на минулому засіданні РНБО доручив провести аудит усіх державних земель і будинків у Конча-Заспі й Пущі-Водиці, а також встановити повний перелік їхніх мешканців.

Як повідомляв Укрінформ, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що перші 20 осіб, які орендували житло в Конча-Заспі та Пущі-Водиці, виїжджають із резиденцій.

14 травня Президент Володимир Зеленський доручив провести аудит державних резиденцій на території Конча-Заспи й Пущі-Водиці та прав їх мешканців там проживати. Йдеться про майже 400 га заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

Президент тоді зазначав, що наприкінці 2014 року постановою уряду було скасовано перелік осіб, які мають право на пільгове проживання, й додав, що це легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату низки «незрозумілих осіб», а саме - колишніх суддів, прокурорів, правоохоронців, митників, податківців, міністрів та інших.