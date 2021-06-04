Зеленський: Вдалося досягти нульового впливу «злодіїв у законі» на криміногенну ситуацію

Завдяки запровадженню Радою нацбезпеки і оборони санкцій щодо "злодіїв у законі" та кримінальних "авторитетів" їхній вплив на криміногенну ситуацію нині фактично звівся до нуля.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у зверненні за результатами засідання РНБО, передає Укрінформ.

"За три тижні шістьом злодіям у законі оголошено підозру. Дванадцятьох видворено за межі України. Інші перебувають під вартою та ізольовані від зовнішнього світу. Тобто, вдалося досягти фактично нульового впливу "злодіїв у законі" на криміногенну ситуацію в Україні", - заявив глава держави.

За його словами, після санкцій РНБО також припинили злочинний вплив 111 етнічних кримінальних авторитетів. "Третину видворено з України. Інші очікують завершення процедури видворення або перебувають під слідством. У решти – скасовані документи на проживання в Україні. І це той випадок, коли я зовсім не засмучений тим фактом, що хтось емігрує з України назавжди", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що дуже хоче, аби настав час, коли засідання РНБО проходитимуть не раз на тиждень, а раз на рік, а їхній порядок денний міститиме тільки один пункт – Україні ніхто й ніщо не загрожує.

"Саме з цією метою ми продовжуємо щоденну роботу, активний захист нашої держави та відновлення справедливості. А різні «ніхто» й «ніщо», які роками завдавали країні великих збитків і болючих ударів, отримують у відповідь великі неприємності й болючі санкції", - заявив Президент.

Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО заявив, що правоохоронні органи видворили з території України всіх “злодіїв у законі” і аналогічним чином вирішується питання щодо кримінальних авторитетів. Зокрема, щодо 42 осіб сьогодні триває процедура видворення.

На засіданні РНБО 14 травня було ухвалено рішення про застосування санкцій до представників кримінальних угруповань.

Згідно з цим рішенням, застосовано обмежувальні заходи до 557 так званих "злодіїв у законі", 542 з яких – іноземці, 15 – громадяни України. Також запроваджено санкції щодо 111 громадян іноземних держав, які перебувають на території України та вважаються кримінальними авторитетами.