Резиденції в Конча-Заспі та Пущі-Водиці залишають перші 20 колишніх високопосадовців - РНБО

Перші 20 осіб, які орендували житло в Конча-Заспі та Пущі-Водиці, виїжджають із резиденцій.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перші 20 осіб знаходяться в процедурі залишення об'єктів", - сказав він, коментуючи ситуацію із виконанням раніше ухваленого рішення РНБО про аудит житла в Конча-Заспі й Пущі-Водиці.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня Президент Володимир Зеленський доручив провести аудит державних резиденцій на території Конча-Заспи й Пущі-Водиці та прав їх мешканців там проживати. Йдеться про майже 400 га заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач. Президент зазначив, що наприкінці 2014 року постановою уряду було скасовано перелік осіб, які мають право на пільгове проживання, й додав, що це легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату низки «незрозумілих осіб», а саме - колишніх суддів, прокурорів, правоохоронців, митників, податківців, міністрів та інших.

Далі буде...