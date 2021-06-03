Україна поінформувала ОБСЄ, де розміщені російські «глушилки» на лінії зіткнення

Україна надала ОБСЄ перелік точних місць розташування вздовж усієї лінії зіткнення сучасних російських комплексів радіоелектронної боротьби, які "глушать" сигнали безпілотників Місії.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 3 червня.

"На засіданні Постради 20 травня ми вже висловлювали серйозне занепокоєння з приводу цієї ситуації (навколо "глушіння" сигналів БПЛА Місії ОБСЄ – ред.), що заважає СММ контролювати віддалені прикордонні райони та місця зберігання важкого озброєння на окупованих Росією частинах сходу України. І ми також надали перелік точних місць розташування вздовж усієї лінії зіткнення, де розміщені сучасні російські системи глушіння з дальністю роботи до 90 км", - зазначив він.

За словами українського посла, одне з таких місць було підтверджено 29 травня Місією ОБСЄ – БПЛА дальнього радіуса дії зафіксував російський комплекс радіоелектронної боротьби "РБ-636В “Свєт-КУ" у Новоазовську.

Цимбалюк також прокоментував абсурдні заяви Росії про нібито глушіння українськими ЗС безпілотників СММ ОБСЄ, зазначивши, що "саме Україна є найбільш зацікавленою у тому, щоб ці безпілотники літали та фіксували незаконну військову діяльність Росії у віддалених районах окупованих територій Донецької та Луганської областей".

Очільник місії України в ОБСЄ повідомив, що лише протягом минулого тижня дрони Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ) на сході України "глушились" 86 раз. "Ситуація лише погіршується. Минулого тижня СММ зареєструвала 86 випадків глушіння сигналу її безпілотних літальних апаратів, що є найбільшим числом, зафіксованим Місією за один тиждень", - сказав Цимбалюк.

Він закликав Росію припинити систематичні зусилля, спрямовані на підрив можливостей моніторингу СММ, а також іншої місії ОБСЄ – спостережної місії на російських пунктах пропуску у "Гуково" та "Донецьку".