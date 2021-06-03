Посол Польщі: Найгірше те, що Росія є абсолютно непередбачуваною

Міжнародна спільнота має протидіяти тому, що Росія як постійний член Ради безпеки ООН і ядерна супердержава дозволяє собі топтати міжнародне право, інакше вона робитиме це й надалі.

Як передає Укрінформ, про це заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому».

«Головний виклик сьогодні – це якщо ми погодимося, що постійний член Ради безпеки ООН, ядерна супердержава може топтати міжнародне право. А якщо погодимося, вона робитиме це і надалі. Нагадаю слова президента Леха Качинського у Тбілісі у 2008 році: «Сьогодні Грузія, потім Україна, потім країни Балтії, а потім, можливо, і Польща», - сказав Ціхоцькі.

Він акцентував, що коли створювалися ООН після Другої світової війни та ОБСЄ у 70-х роках, всі країни домовлялися, що для вирішення міжнародних конфліктів не будуть застосовувати зброю, не шантажуватимуть її використанням і будуть з повагою ставитися до суверенітету і територіальної цілісності держав.

«До цього потрібно повернутися», - переконаний дипломат.

Коментуючи накопичення великої кількості російських військ на кордоні з Україною, Ціхоцькі зауважив, що з’ясовувати і аналізувати, яку мету переслідувала Росія, - «це не головне, головне, що Росія не має робити цього».

«Найгірше те, що Росія є абсолютно непередбачуваною. З 70-х років минулого століття ми спільно з Москвою будували механізм прозорості і довіри, але тепер вона цих принципів не дотримується», - констатував посол Польщі.

Як повідомлялося, міністр оборони РФ Сергій Шойгу 31 травня заявив, що у Росії сформують 20 нових військових частин у Західному військовому окрузі, що межує з Україною, Білоруссю, країнами Балтії та Фінляндією.

Із кінця березня на кордоні з Україною і в окупованому Криму Росія сконцентрувала близько 150 тисяч військових і важке озброєння. Українська розвідка заявила про загрозу вторгнення російських військ.

Пізніше Москва оголосила про відведення з 23 квітня військ від кордону з Україною під приводом «успішного завершення навчань», але водночас залишає власну військову присутність і технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях.