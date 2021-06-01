Законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК включили до порядку денного сесії Ради

Верховна Рада включила до порядку денного п'ятої сесії законопроєкт Президента щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва та ще 20 законопроєктів.

Відповідний проєкт постанови №4690-15 "Про внесення змін до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання" підтримали 235 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Так, серед внесених до порядку денного документів - президентські невідкладні законопроєкти №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду" та №5370 "Про внесення зміни до розділу ХІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Також до порядку денного сесії включено законопроєкти №4669 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів"; №5011 "Про здійснення іноземних інвестицій у суб'єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України"; №5219 "Про критичну інфраструктуру"; №5315 "Про страхування".

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань правової політики на засіданні 19 травня рекомендував включити до порядку денного сесії парламенту президентський законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

Президент Володимир Зеленський 13 квітня вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону № 5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".

Документ пропонує установити, що з дня набрання чинності законом ОАСК припиняє здійснення правосуддя, а розгляд і вирішення підсудних йому адміністративних справ до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду здійснюватиметься Київським окружним адмінсудом.

ОАСК відомий своїми резонансними рішеннями, серед яких – скасування нового українського правопису, скасування рішення Київради про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери, визнання незаконною націоналізацію «ПриватБанку», призупинення процесу перейменування УПЦ Московського патріархату, поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби та інші.