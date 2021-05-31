Законопроєкт про ліквідацію ОАСК ще не готовий до розгляду - Разумков

Президентський законопроєкт № 5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду" наразі не готовий до розгляду в сесійній залі парламенту, оскільки профільний комітет ще не розглянув його по суті.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

"Коли комітет приймає рішення про включення питання до порядку денного, ми це як Рада обов'язково зробимо. Але для того, щоб розглянути питання по суті, треба, щоб було відповідне рішення комітету... Сьогодні, на жаль, цей законопроєкт не готовий до розгляду. Немає рішення комітету, в якому б рекомендувалося Верховній Раді прийняти те чи інше рішення. Як тільки з'явиться, я думаю, що за мною, як за Головою Верховної Ради, затримки в цьому плані не буде", - зазначив Разумков.

Спікер заперечив, що парламент зможе розглянути законопроєкт на цьому тижні.

"Тому що комітет не розглядав його по суті і, я думаю, що сьогодні також це вже неможливо. А о 16-й годині ви побачите виключний перелік питань, які виносяться на цей пленарний тиждень для розгляду", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань правової політики на засіданні 19 травня рекомендував включити до порядку денного сесії парламенту президентський законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

Президент Володимир Зеленський 13 квітня вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону № 5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".

Документ пропонує установити, що з дня набрання чинності законом ОАСК припиняє здійснення правосуддя, а розгляд і вирішення підсудних йому адміністративних справ до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду здійснюватиметься Київським окружним адмінсудом.

ОАСК відомий своїми резонансними рішеннями, серед яких – скасування нового українського правопису, скасування рішення Київради про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери, визнання незаконною націоналізацію «ПриватБанку», призупинення процесу перейменування УПЦ Московського патріархату, поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби та інші.