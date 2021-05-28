Рада у вівторок може взятися за законопроєкт про ліквідацію ОАСК - депутатка

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 1 червня, може включити до порядку денного парламентської сесії президентський законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Про це сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, відповідаючи на запитання Укрінформу.

"Я думаю, що ми його включимо, звичайно. Щовівторка у Раді голосується постанова про порядок денний сесії. Проте далі має бути розгляд комітету по першому читанню", – зазначила народний депутат.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань правової політики на засіданні 19 травня рекомендував включити до порядку денного сесії парламенту президентський законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

Президент Володимир Зеленський 13 квітня вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону № 5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".

Документ пропонує установити, що з дня набрання чинності законом ОАСК припиняє здійснення правосуддя, а розгляд і вирішення підсудних йому адміністративних справ до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду здійснюватиметься Київським окружним адмінсудом.

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ОАСК відомий своїми резонансними рішеннями, серед яких – скасування нового українського правопису, скасування рішення Київради про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери, визнання незаконною націоналізацію «Приватбанку», призупинення процесу перейменування УПЦ Московського патріархату, поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби та інші.