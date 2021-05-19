Комітет рекомендує Раді включити до порядку денного сесії законопроєкт про ліквідацію ОАСК

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує включити до порядку денного сесії парламенту президентський законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалено на засіданні комітету 19 травня.

Голова комітету Андрій Костін оголосив, що за включення законопроєкту “Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду” (№5369) в порядок денний сесії ВР проголосували 10 членів комітету, троє висловилися проти, один утримався.

"Кворум є. Рішення прийнято", - заявив він.

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Крім того, комітет рекомендує включити до порядку денного сесії пов‘язаний із зазначеним документом законопроєкт "Про внесення зміни до розділу ХІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (№5370). За це рішення проголосували також 10 членів комітету, один висловився проти, двоє утримались.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 13 квітня вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону № 5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".

Документ пропонує установити, що з дня набрання чинності законом ОАСК припиняє здійснення правосуддя, а розгляд і вирішення підсудних йому адміністративних справ до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду здійснюватиметься Київським окружним адмінсудом.

Задля належної реалізації законопроєкту №5369 у Верховній Раді був зареєстрований проєкт закону №5370 "Про внесення зміни до розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів". У пояснювальній записці до нього зазначається, що обидва законопроєкти є змістовно пов'язаними, їхній розгляд, прийняття та набрання чинності мають відбуватися одночасно.