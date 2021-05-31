Шарій не живе у країні, яка дала йому притулок, це порушення - Фейгін

Блогер Анатолій Шарій після 2017 року не проживав у Литві, і це могло привести до позбавлення його статусу «політичного біженця», наданого цією країною.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів юрист Марк Фейгін.

«Повідомлення медіа про те, що Шарію в Литві «анулювали всі документи» розумію так, що його позбавили наданого раніше «політичного притулку». У зв'язку з цим можу сказати, що я зі своїми литовськими адвокатами останні пів року не раз звертався до Департаменту міграційної служби Литви з приводу цього персонажа», - пояснив Фейгін.

Суть звернень така: особа, яка отримала притулок, повинна базуватися в країні, що його надала. При цьому, за даними юриста, в реальності Шарій за жодною зі згаданих ним литовських адрес не мешкає. «Відповідні документи ми відправили до Департаменту. І там почали розслідування, в ході якого з'ясувалося, що після 2017 року Шарій у Литві не проживав, що вже є порушенням відповідної конвенції. При цьому я не виключаю, що у Литовської республіки можуть бути й інші питання до нього», - підкреслює юрист.

За його словами, на початку травня Департамент міграційної служби Литви підтвердив порушення з боку Шарія і повідомив, що найближчим часом буде прийнято відповідне рішення.

«Також хочу нагадати, що раніше я виграв суд у Шарія за наклеп. Рішення суду він виконав лише частково - зокрема, перерахував три тисячі євро. Однак образливе відео не видалив і «спростування» дав у такій формі, яка мені не здається коректною. За неповне виконання рішення суду литовська служба судових приставів подала в суд на Шарія - про призначення штрафу в розмірі 300 євро за кожен прострочений день», - уточнив Фейгін.

Раніше ЗМІ повідомили, що 10 травня 2021 року Литва «анулювала Шарію всі документи» й оголосила його персоною нон грата. Після чого адвокати блогера зробили запит на вивчення підстав такого рішення. При цьому він найняв одну з найдорожчих адвокатських компаній у Литві. Однак юристи вважають оскарження ним цього рішення мало реальним.

Як повідомлялося, 16 лютого в Україні блогеру Анатолію Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями КК - ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

22 лютого Шарій був викликаний для проведення слідчих дій, але не з'явився. Його неявку СБУ трактує як приховування від слідства.

Того ж дня представник «Партії Шарія» Валентин Рибін заявив, що Шарій перебуває на території ЄС і має статус біженця, і його поява в Україні поки неможлива.

25 лютого в СБУ повідомили, що Шарій, який підозрюється в зраді, оголошений у державний розшук. У березні він був внесений у базу розшуку МВС України. Суд дозволив правоохоронцям його затримати.