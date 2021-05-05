Суд долучив управління СБУ до розгляду справи про заборону «Партії Шарія»

Окружний адміністративний суд міста Києва залучив третьою особою у справі про заборону діяльності політичної партії “Партія Шарія” головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області і призначив наступне засідання на 28 травня.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

Зокрема зазначається, що 5 травня 2021 року, відбулось засідання Окружного адміністративного суду міста Києва у справі за позовом Міністерства юстиції України щодо заборони діяльності політичної партії «Партія Шарія».

Як повідомляють у суді, справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін.

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“У ході засідання за клопотанням представників відповідача суд залучив третьою особою у справі Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області. Суд призначив наступне судове засідання на 28 травня 2021 року”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2021 року Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії “Партія Шарія”.

Позивач просить суд витребувати у Служби безпеки України висновки експертів, які зазначені у листі до Мін’юсту від 4 березня 2021 року щодо протиправної діяльності політичної партії, та заборонити діяльність “Партії Шарія”.

16 лютого 2021 року Шарію оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу – ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

22 лютого Шарія було викликано для проведення слідчих дій, але він не з'явився. Його неявку СБУ трактує як переховування від слідства. На 25 лютого Шарія і його адвоката запросили в СБУ для ознайомлення з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення підозри Шарію.

Водночас 22 лютого адвокат заявив, що Шарій перебуває на території ЄС і має статус біженця, і його поява в Україні наразі неможлива.

25 лютого Шарія було оголошено у державний розшук.