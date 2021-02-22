Шарій не прийшов до СБУ, його викликають іще раз

Служба безпеки України запросила Анатолія Шарія та його адвокатів 25 лютого ознайомитися з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення йому підозри. Сьогодні Шарій не з'явився до правоохоронців для проведення слідчих дій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Минулого вівторка Анатолію Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 «Державна зрада» та ч. 1 ст. 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». 22 лютого Анатолія Шарія було викликано для проведення слідчих дій за участю підозрюваного, він не з‘явився. Його неявку можна трактувати, як переховування від слідства”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, водночас клопотання адвоката В. Рибіна буде розглянуто та задоволено відповідно до вимог КПК України. "І адвокат, і його підзахисний запрошуються 25 лютого 2021 року для ознайомлення з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення підозри Анатолію Шарію", - уточнили в СБУ.

Про подальший перебіг даної справи Служба безпеки повідомлятиме окремо, зазначили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, 16 лютого Служба безпеки України оголосила проросійському блогеру Анатолію Шарію про підозру у здійсненні протиправної діяльності на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

Поліція розслідувала відносно Шарія кримінальне провадження за ст. 383, ч. 2 ККУ (Свідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину). Сам Шарій був оголошений у розшук. Однак у квітні 2020 поліція припинила його розшук на підставі рішення суду.

У листопаді 2020 року Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти Шарія через посягання на територіальну цілісність України, за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу.

З відкритих джерел відомо, що Шарій переховується від правоохоронних органів України в одній із країн Євросоюзу.