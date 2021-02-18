Підозра Шарію: А його посадять? А партію заборонять?

Подібні провадження уже нерідко закінчувалися на новині про те, що вручено підозру. І все. Тож на сьогодні ключове питання – що буде далі?

СБУ оголосила про підозру у вчиненні злочину Анатолію Шарію – «українському» блогеру, який уже давно обслуговує інформаційну агресію Кремля, фактичному лідеру однойменної партії. Шарій з 2012 року постійно проживає за кордоном. Чому – то окрема розмова про загальновідомі факти.

СБУ стверджує, що протягом тривалого часу Шарій вів активну антиукраїнську діяльність з метою підриву інформаційної безпеки в державі. Через низку ЗМІ, зокрема і російських, він дискредитував державну політику України, маніпулював фактами, з метою дестабілізації ситуації в державі, розпалювання міжнаціонального конфлікту.

Нині йому інкримінують скоєння злочинів передбачених ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

«Наразі тривають слідчі дії, продовжується документування усіх обставин скоєння злочину та встановлюються інші особи, які сприяли, або можуть бути причетними до системної протиправної діяльності Шарія», – повідомляє прес-служба СБУ.

Питаємо в експертів, що вони про все це думають,зокрема, які бачать перспективи цієї справи, чи можна сподіватися на екстрадицію Шарія Іспанією, що буде з його партією тощо.

ЩО БУДЕ ЗІ СПРАВОЮ ДАЛІ

Ілля Костін / Фото: Цензор.нет

«Важливо розуміти, що підозра є лише початковим етапом притягнення Шарія до кримінальної відповідальності. Надалі на орган досудового розслідування чекає багатоетапний складний шлях, зокрема із збору допустимих доказів його вини», - коментує Укрінформу адвокат, партнер юридичної фірми «Правовий альянс» Ілля Костін.

Тобто, згідно ст. 111 КК України, СБУ має належним чином довести факт надання Російській Федерації безпосередньо допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

«Підривна діяльність, відповідно до законодавства, може полягати у дестабілізації інформаційної безпеки держави шляхом маніпулювання суспільною свідомістю, – каже адвокат. – Для цього, скоріш за все, органом досудового розслідування буде ініційовано проведення низки судових експертиз. Зокрема, семантико-текстуальної експертизи, яка дозволить встановити характер забарвлення і смислового навантаження публікацій Шарія».

Разом з цим, продовжує він, викликом виступає розмежування права на свободу вираження поглядів із діями, спрямованими на шкоду інформаційній безпеці України. «Зважаючи на прецедентну практику ЄСПЛ, держава має право на пропорційне обмеження свободи слова з метою ефективного виконання державної функції щодо запобігання випадкам розпалювання масової ворожнечі, а також спотворення або заперечення встановлених та/або загальновідомих фактів», – наголосив Костін.

В розрізі ст. 161 КК України, доведення складу злочину полягає, зокрема, і в приниженні національної честі та гідності громадян України. «Не можна оминути увагою факт звернення української громади в Іспанії до міністра внутрішніх справ Фернандо Ґранде-Марласки з проханням «звернути увагу на вид діяльності, який здійснюють відповідні люди, зокрема пан Шарій» (Це була відповідь на те, що, останній назвав українців неонацистами. - Ред). Подібні висловлювання Шарія мають також стати предметом експертного дослідження», – наполягає адвокат з «Правового альянсу».

Ганна Маляр

Своєю чергою юрист-кримінолог, голова Центру правових та кримінологічних досліджень Ганна Маляр звертає увагу на те, що є лише три дії, які можуть кваліфікуватись як державна зрада. А саме:перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту; шпигунство; надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. «От в третьому як раз CБУ і підозрює Шарія», – наголосила юрист.

«Підозра є і за іншою статтею – розпалювання ворожнечі, стаття 161 КК. Дуже важливо обговорити це питання, тому що багато людей сприймають свободу слова як право говорити взагалі все що заманеться. Але свобода слова обмежується правами інших людей, і словом можна вчинити злочин. Словом можна принизити, образити права інших людей, і це призведе до відповідальності. Ця історія показова для тих, хто публічно щось віщає: потрібно чітко розуміти, що у свободи слова є межа кримінального закону», – додала пані Маляр.

На запитання про перспективи експертка відповіла: «Я розумію скепсис, бо всі такі провадження у нас закінчувалися на новині про те, що вручено підозру. Тому у мене теж є питання, що буде далі. За прикладом інших гучних проваджень можу сказати, що продовження є тоді, коли є високий суспільний інтерес, є увага ЗМІ».

На цьому також наголошує і пан Костін: «Важливим фактором впливу на ефективність досудового розслідування є активна громадянська реакція та постійна увага до провадження».

ЯКІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ПАРТІЇ «ІМЕНІ ШАРІЯ»?

Віктор Таран

«Наразі великих загроз для партії Шарія не передбачається», – коментує політолог, засновник центру «Ейдос» Віктор Таран.

Закон України «Про політичні партії» передбачає, що заборонити партію можна виключно в судовому порядку. «При цьому Мін’юст має довести в суді, що саме партія, а не її лідер Шарій порушили вимоги щодо її діяльності, встановлені Конституцією України», – додав експерт.

Це буде складно зробити. Шарій формально не очолює юридичну особу названої на його честь політичної партії, а вручення підозри не є тим самим, що і обвинувачувальний вирок. «Інших позасудових порядків ліквідацію партії, зокрема через вручення підозри її лідеру навіть щодо серйозного злочину не передбачено законодавством. Тому партія функціонуватиме далі. Можливо навіть її рейтинги трохи зростуть», – вважає Таран.

Віта Думанська

«Підозра Шарію не впливає на роботу партії, яка носить його ім'я. Він не є посадовою особою в партії», – продовжує думку лідерка Руху «ЧЕСНО» Віта Думанська.

Попри те, вона зазначила, що на минулорічних виборах від партії Шарія обрано аж 52 депутати місцевих рад. «Це 0,1% від загальної кількості мандатів. Кандидатів вони знайшли на 0,6% мандатів. Це партія, яка не має парламентських перспектив і базується лише на медійності однієї особи, яка навіть офіційно не входить до керівництва партії», – зауважила пані Думанська.

Утім до партії теж є низка питань. По-перше, НАЗК виявив у списку донорів осіб, рівень доходу яких був недостатнім для того, щоб фінансувати партію в тих обсягах, в яких вони фінансували. «Були журналістські розслідування, які виявили чимало незадекларованих витрат. Поліція мала б вивчити походження фінансування цієї партії», – наголосила лідерка Руху «ЧЕСНО». І додала: «З огляду на те, що Шарію висунута підозра у державній зраді, Міністерство юстиції може перевірити, чи не здійснює партія антиукраїнської діяльності, чи її дії не суперечать Ст. 37 Конституції України».

У разі доведення таких фактів, каже пані Думанська, роботу партії Шарія можна припинити через суд. «Нагадую, що в Україні уже забороняли діяльність Комуністичної партії», – додала вона.

ЧИ ВИДАСТЬ ШАРІЯ ІСПАНІЯ

Нині Анатолій Шарій благополучно проживає Іспанії, де йому надано політичний притулок.

Дмитро Коноваленко

«Тому важливо зробити такі кроки: по-перше, легалізувати його процесуальний статус в порядку міжнародної правової допомоги, по-друге, оголосити в міжнародний розшук і в подальшому домагатись його екстрадиції», – коментує адвокат, старший партнер юрфірми АО Jherson Group Дмитро Коноваленко.

На його думку, перспективи повернення Шарія до України залежатимуть від багатьох факторів, як правових так і політичних. «Адже зрозуміло, що основним лейтмотивом захисту буде «переслідування Шарія з політичних мотивів». Саме це може негативно вплинути на перспективу справи проти нього, – каже пан Коноваленко. – За міжнародними стандартами заборонено оголошення особи в міжнародний розшук та її екстрадиція, якщо доведено факт політично вмотивованого переслідування».

«Не варто очікувати, що Захід реагуватиме так само,як це було у випадку із блокуванням каналівМедведчука», – каже Віктор Таран.

Діяльність телеканалів і робота одного Ютуб-блогера- це трохи різні речі. «Тим паче, оскільки Шарій має довгий шлейф протистояння з усіма попередніми владами, починаючи з часів Януковича, прогнозую йому буде нескладно довести, що проти нього відбуваються політичні переслідування», – стверджує політолог.

Тому ключову роль тут відіграватимуть швидше дипломати, аніж правоохоронні органи.

«Ну і, звісно, не варто забувати, як про потужне російське лобі, так і про певні симпатії, які мають іспанці до Росії. Думаю, що процес із видачею ризикує затягнутися на довгий період», – вважає Таран.

Подібним чином висловився адвокат Валенсійської колегії в Іспанії Андрій Якубов. Говорити про те, чи іспанське правосуддя видасть Україні Шарія – передчасно, каже він.

«У випадку Іспанії, ймовірність успіху екстрадиції більшою мірою залежить від української сторони – за якою статтею його вирішили притягнути до відповідальності, як описали фактаж, як дотрималися національних процесуальних норм, врешті-решт, як підготували мовний переклад», – наголошує адвокат.

Іспанія в питанні екстрадицій, продовжує пан Якубов, сповідує принцип взаємності й зводиться до судової перевірки двох умов: по-перше, чи Україна інкримінує Шарієві дії також передбачені в Кримінальному кодексі Іспанії, по-друге, чи передбачене за обома законодавствами обох країн покарання, яке перевищує один рік позбавлення волі.

Нарешті, вказує Андрій Якубов, розвиток ситуації залежатиме від того, чи Шарій позиціюватиме себе українцем де-юре. «Чи, можливо, громадянином іншої країни Європейського Союзу, про що ходять чутки», – підсумував адвокат.

Мирослав Ліскович. Київ