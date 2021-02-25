Шарій не з’явився на допит в СБУ, прийшов його адвокат

Блогер Анатолій Шарій, який підозрюється у держзраді, не з’явився на допит в СБУ.

До слідчого управління Головного управління СБУ в м. Києві для ознайомлення з матеріалами провадження прибув його адвокат Валентин Рибін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Деталі зустрічі СБУ надасть пізніше.

Як повідомлялося, 16 лютого Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

22 лютого Шарія було викликано для проведення слідчих дій, але він не з'явився. Його неявку СБУ трактує як переховування від слідства. Тож, Шарія і його адвоката СБУ запросило на 25 лютого для ознайомлення з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення підозри Шарію.

Крім того, 22 лютого Рибін заявив, що Шарій перебуває на території ЄС та має статус біженця, і його поява в Україні наразі неможлива.