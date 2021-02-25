Шарій не з’явився на допит в СБУ, прийшов його адвокат

Шарій не з’явився на допит в СБУ, прийшов його адвокат

Укрінформ
Блогер Анатолій Шарій, який підозрюється у держзраді, не з’явився на допит в СБУ.

До слідчого управління Головного управління СБУ в м. Києві для ознайомлення з матеріалами провадження прибув його адвокат Валентин Рибін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Деталі зустрічі СБУ надасть пізніше.

Як повідомлялося, 16 лютого Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

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22 лютого Шарія було викликано для проведення слідчих дій, але він не з'явився. Його неявку СБУ трактує як переховування від слідства. Тож, Шарія і його адвоката СБУ запросило на 25 лютого для ознайомлення з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення підозри Шарію.

Крім того, 22 лютого Рибін заявив, що Шарій перебуває на території ЄС та має статус біженця, і його поява в Україні наразі неможлива.

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