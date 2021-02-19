У Мін’юсті прокоментували можливість заборони «Партії Шарія»

Міністерство юстиції не отримувало від правоохоронних органів повідомлень про порушення «Партією Шарія» законодавства України, які б могли стати підставою для звернення до суду з ініціативою щодо заборони діяльності партії.

Про це ідеться у відповіді міністерства на інформаційний запит Укрінформу.

«Виявлення порушень Конституції та законів України у діяльності політичних партій здійснюється відповідними правоохоронними органами. Станом на дату надання відповіді до Міністерства юстиції України повідомлень щодо порушень чинного законодавства партією від правоохоронних органів не надходили. У разі надходження від правоохоронних органів доказових матеріалів виявлення ознак порушення партією вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 5 закону, що є підставою для застосування відповідних санкцій, Міністерство юстиції України звернеться до суду в порядку, встановленому чинним законодавством», - ідеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду.

«Політична партія може бути за адміністративним позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань заборонена в судовому порядку у випадку порушення вимог щодо створення і діяльності політичних партій, встановлених Конституцією України, цим та іншими законами України», - інформують у Міністерстві юстиції.

Також повідомляється, що відповідно до відомостей Єдиного реєстру громадських формувань політична партія «Партія Шарія» зареєстрована Державною реєстраційною службою України 3 лютого 2015 року, а голова партії – Ольга Бондаренко.

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Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України у вівторок, 16 лютого, оголосила проросійському блогеру Анатолію Шарію підозру у державній зраді.

Водночас голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська зазначила, що підозра Шарію не може бути причиною для припинення діяльності «Партії Шарія», неофіційним лідером якої він є.

Водночас вона зауважила, що Закон «Про політичні партії» передбачає, що в судовому порядку Мін’юст може ініціювати заборону партії у випадку порушення вимог щодо її діяльності, встановлених Конституцією.