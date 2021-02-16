Підозра Шарію не може бути причиною ліквідації його партії – ОПОРА

Факт вручення Службою безпеки України підозри блогеру Анатолію Шарію не може бути причиною для припинення дільності “Партії Шарія”, неофіційним лідером якої він є.

Про це зазначила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Автоматичне припинення діяльності партії не може бути наслідком дій окремого її члена, лідера, навіть керівника. В поза судовому порядку ліквідацію структури через вручення підозри її лідеру навіть щодо серйозного злочину не передбачено законодавством”, - підкреслила вона.

Айвазовська нагадала, що згідно з Конституцією, утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються.

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Водночас вона зауважила, що Закон "Про політичні партії" передбачає, що в судовому порядку Мін’юст може ініціювати заборону політичної партії у випадку порушення вимог щодо її діяльності, встановлених Конституцією.

“Анатолій Шарій формально не очолює юридичну особу названої на його честь політичної партії, а вручення підозри не є тим самим, що і обвинувачувальний вирок”, - додала голова правління ОПОРИ.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України у вівторок оголосила блогеру Анатолію Шарію про підозру у здійсненні протиправної діяльності на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.