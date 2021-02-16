Підозра Шарію не може бути причиною ліквідації його партії – ОПОРА
Про це зазначила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
“Автоматичне припинення діяльності партії не може бути наслідком дій окремого її члена, лідера, навіть керівника. В поза судовому порядку ліквідацію структури через вручення підозри її лідеру навіть щодо серйозного злочину не передбачено законодавством”, - підкреслила вона.
Айвазовська нагадала, що згідно з Конституцією, утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються.
Водночас вона зауважила, що Закон "Про політичні партії" передбачає, що в судовому порядку Мін’юст може ініціювати заборону політичної партії у випадку порушення вимог щодо її діяльності, встановлених Конституцією.
“Анатолій Шарій формально не очолює юридичну особу названої на його честь політичної партії, а вручення підозри не є тим самим, що і обвинувачувальний вирок”, - додала голова правління ОПОРИ.
Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України у вівторок оголосила блогеру Анатолію Шарію про підозру у здійсненні протиправної діяльності на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.