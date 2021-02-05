«Партія Шарія» внесла 1,5 мільйона застави за підозрювану в держзраді

За підозрювану в держзраді Вікторію Даскаліцу, фігурантку справи про Телеграм-канали, які, за даними СБУ, контролюються з РФ, внесли 1,58 млн грн застави.

Про це повідомив у Фейсбуці адвокат Валентин Рибін, передає Укрінформ.

За його словами, заставу, визначену судом, внесено в четвер, 4 лютого, всю суму зібрала «Партія Шарія».

Він зазначив, що у п’ятницю сподівався забрати свою клієнтку, однак потрапити до СІЗО не вдалося - на в’їзді чергувала патрульна поліція та нікого не пропускала.

Згодом з’ясувалося, що сьогодні поліцейські перевірили інформацію про замінування кількох об’єктів у Харкові, зокрема судів і слідчого ізолятора на вулиці Полтавський Шлях.

Згідно із законом, після отримання документів, що підтверджують внесення застави, заарештовану особу мають випустити з СІЗО протягом доби.

Як повідомлялося, 1 лютого СБУ заявила, що викрила агентурну мережу спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через Телеграм-канали. Були названі канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

СБУ вже ідентифікувала 50 замовників, які перерахували кошти за публікацію матеріалів. «Головного менеджера» агентурної мережі, одесита, розшукують. Також співробітники СБУ затримали у Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111 КК (державна зрада).

За словами голови УСБУ в Харківській області Романа Дудіна, всі повідомлення з Телеграм-каналів, що працюють на дестабілізацію ситуації в Україні, узгоджуються з російськими кураторами. Також серед замовників публікацій були представники майже всіх політичних партій і рухів, які діють в Україні.

1 лютого в Київському районному суді Харкова Вікторії Даскаліці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1,58 млн грн, ще одну підозрювану в цій справі відправили під цілодобовий домашній арешт. Захист оскаржує ці запобіжні заходи.

За словами адвоката Валентина Рибіна, його підзахисна – громадянська дружина Артема Давидченка, котрого СБУ назвала головним «менеджером» 12 Телеграм-каналів, підконтрольних 85-му Головному центру спеціальної служби ГУ Генштабу Збройних сил РФ.