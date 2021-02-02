Спецслужби РФ у Telegram: підозрюваним у держзраді обрали запобіжні заходи

Двом жінкам, яких підозрюють у державній зраді в справі про Телеграм-канали, котрі СБУ вважає підконтрольними Росії, обрали запобіжні заходи – тримання під вартою з правом застави та цілодобовий домашній арешт.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Запобіжні заходи обрали 1 лютого в Київському районному суді Харкова. За інформацією Чубенка, одну підозрювану за рішенням суду взяли під варту з правом внесення застави в розмірі 1,58 млн грн, а другу – відправили під цілодобовий домашній арешт.

Також стало відомо, що одна з цих фігуранток є дружиною одесита Артема Д., котрого СБУ назвала головним «менеджером» 12 Телеграм-каналів, підконтрольних 85-му Головному центру спеціальної служби Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ.

Як повідомлялося, 1 лютого СБУ заявила, що викрила агентурну мережу спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через Телеграм-канали. Були названі канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live». Служба безпеки України вже ідентифікувала 50 замовників, які перерахували кошти за публікацію матеріалів. «Головного менеджера» агентурної мережі, одесита, розшукують, за словами Дудіна, той переховується в так званих «Л/ДНР». Також співробітники СБУ затримали у Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

За словами голови УСБУ в Харківській області Романа Дудіна, всі повідомлення з Телеграм-каналів, що працюють на дестабілізацію ситуації в Україні, погоджуються з російськими кураторами. Також серед замовників публікацій були представники майже всіх політичних партій і рухів, які існують в Україні.