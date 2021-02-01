Члени українських партій замовляли публікації у підконтрольних РФ Telegram-каналах - СБУ

Про це на брифінгу повідомив голова УСБУ в Харківській області Роман Дудін, передає кореспондент Укрінформу.

«Можу сказати, що ми побачили в якості замовників (публікацій) представників майже всіх політичних партій та рухів, які існують на території України», - сказав Дудін, відповідаючи на запитання журналістів щодо замовників дописів у Телеграм-каналах з-поміж діючих чи колишніх українських політиків.

Як повідомлялося, 1 лютого СБУ заявила, що викрила агентурну мережу спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через Телеграм-канали. Були названі канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live». Служба безпеки України вже ідентифікувала 50 замовників, які перерахували кошти за публікацію матеріалів.

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«Головного менеджера» агентурної мережі, одесита, розшукують. Також співробітники СБУ затримали у Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.