Нацгвардійця судитимуть за державну зраду

Головне слідче управління СБУ завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо військовослужбовця Національної гвардії, який підозрюється у державній зраді.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

У ході досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що військовослужбовець Нацгвардії був завербований співробітниками спецслужб Російської Федерації. На виконання завдань кураторів фігурант передавав інформацію про дислокацію підрозділу Нацгвардії, наявний особовий і рухомий склад. Він також надавав відомості щодо участі іноземних інструкторів у навчанні, де він проходив службу, їхні особисті дані, за що отримував матеріальну винагороду.

Встановлено, що вказані дії завдають шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України.

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Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

Військовослужбовцю за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у листопаді 2020 року в СБУ заявили, що під час спецоперації викрили командира одного із взводів Національної гвардії на передачі спецслужбам РФ відомостей у сфері оборони України.

Фото: пресцентр СБУ