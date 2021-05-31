Литва оголосила Шарія персоною нон грата - ЗМІ

Литва анулювала Анатолію Шарію всі документи і оголосила блогера персоною нон грата.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на РБК-Україна.

За даними джерела видання у правоохоронних органах, Шарія оголосили персоною нон грата 10 травня 2021 року. Відразу після цього адвокати Шарія зробили запит на вивчення підстав такого рішення.

Відзначається, що Шарій найняв одну з найдорожчих адвокатських компаній у Литві.

На думку литовських юристів, успішне оскарження цього рішення малоймовірно через «обґрунтованість матеріалів» і наявність політичної підтримки цього рішення.

Як повідомлялося, 16 лютого блогеру Анатолію Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями КК - ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

22 лютого Шарія було викликано для проведення слідчих дій, але він не прийшов. Його неявку СБУ трактує як переховування від слідства. Тому Шарія та його адвоката СБУ запросила на 25 лютого для ознайомлення з матеріалами провадження, які стали приводом для повідомлення про підозру Шарію.

Крім того, 22 лютого кандидат від «Партії Шарія» Валентин Рибін заявив, що Шарій перебуває на території ЄС і має статус біженця, і його приїзд до України поки що неможливий.

25 лютого в СБУ повідомили, що блогера Анатолія Шарія, який підозрюється у зраді, оголошено у державний розшук.

У березні Шарія було внесено у базу розшуку Міністерства внутрішніх справ України. Суд дозволив правоохоронцям його затримати.