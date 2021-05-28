ОАСК призначив у справі про заборону «Партії Шарія» психолого-лінгвістичну експертизу

Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив клопотання Міністерства юстиції України і призначив комплексну психолого-лінгвістичну експертизу у справі за позовом Мін’юсту щодо заборони діяльності політичної партії «Партія Шарія».

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалено на засіданні ОАСК, що відбулося в п’ятницю, 28 травня, інформує пресслужба суду.

«В ході засідання суд задовольнив клопотання Міністерства юстиції України та призначив у справі судову комплексну психолого-лінгвістичну експертизу. Її проведення суд доручив Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса», - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що суд ухвалив зупинити провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд міста Києва у березні 2021 року відкрив провадження у справі за позовом Міністерства юстиції до політичної партії «Партія Шарія». Позивач просить суд витребувати у Служби безпеки України висновки експертів, які зазначені у листі до Мін’юсту від 4 березня 2021 року щодо протиправної діяльності політичної партії, та заборонити діяльність «Партії Шарія».

На засіданні 5 травня Окружний адміністративний суд міста Києва залучив третьою особою у справі про заборону діяльності політичної партії «Партія Шарія» головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області і призначив засідання на 28 травня.

16 лютого Шарію оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу – ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

22 лютого Шарія було викликано для проведення слідчих дій, але він не з'явився. Його неявку СБУ трактує як переховування від слідства. На 25 лютого Шарія і його адвоката запросили в СБУ для ознайомлення з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення підозри Шарію.

Водночас 22 лютого адвокат заявив, що Шарій перебуває на території ЄС і має статус біженця, і його поява в Україні наразі неможлива.

25 лютого Шарія було оголошено у державний розшук.