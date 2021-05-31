В Україні готують законопроєкт з національно-патріотичного виховання

Законодавча база у сфері національно-патріотичного виховання потребує вдосконалення, тому нині із залученням експертного середовища готується відповідний законопроєкт.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Телеграмі після засідання Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання, яка поновила свою роботу, повідомляє Укрінформ.

"Окремо слід наголосити на важливості удосконалення законодавчої бази сфери національно-патріотичного виховання. Наразі за активною участю експертного середовища триває процес розробки системного законопроєкту з національно-патріотичного виховання", - зазначив Немчінов.

За його словами, сьогодні, на 8-му році збройної агресії проти України, національно-патріотичне виховання має бути пріоритетом політики держави та суспільства.

"Адже поруч із цілком звичною і природною для будь-якого суспільства необхідністю патріотичного виховання підростаючого покоління Україна має й специфічні завдання, викликані її складним постколоніальним і посттоталітарним спадком та безпрецедентною інформаційною війною, яку веде Російська Федерація проти українського суспільства. Тому, на жаль, ми маємо ситуацію, коли частина людей середнього та старшого віку мають нестійку патріотичну і національну свідомість. І це суттєво ускладнює процеси національно-патріотичного виховання, бо впливати на людей, свідомість яких сформована під впливом ідеологічних міфів радянської епохи або (які) введені в оману інформаційно-психологічними операціями держави-агресора, набагато складніше, і такі люди потребують більше уваги", - зазначив міністр.

На думку Немчінова, однією з ключових відповідей на ці виклики має стати формування ефективної цілісної державної системи національно-патріотичного виховання. Водночас її розвиток і вдосконалення, забезпечення координації узгоджених дій органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості потребує відповідної ресурсної бази, кадрового забезпечення та інструментальних можливостей.

"Реформа децентралізації та передання значної частини повноважень від державних органів до органів місцевого самоврядування потребують якісно нових підходів щодо забезпечення скоординованої діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства на місцях", - підкреслив урядовець.

За його словами, серед довгострокових пріоритетів діяльності Кабміну передбачено національно-патріотичне виховання. Передбачається, зокрема, прийняття нормативно-правових актів щодо національно-патріотичного виховання, які реалізуватимуться за широкого залучення громадських об’єднань, налагодження міжрегіональної та міжвідомчої взаємодії з метою утвердження єдиної національної системи цінностей.

Йдеться також про привернення уваги громадян до фундаментальних питань збереження української державності: національної ідентичності, надбання минулих поколінь, боротьби за незалежність та відновлення територіальної цілісності, сприяння миру та стабільності в Україні та світі, наголосив міністр Кабінету Міністрів.