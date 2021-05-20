Перепис населення відбудеться у 2023 році – Немчінов

Традиційний перепис населення планується на 2023 рік.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов під час спілкуватися з громадянами на Обозреватель ТВ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми готуємо плановий перепис населення на 2023 рік. Він мав би відбутися у 2020 році, але через пандемію ми змушені були його перенести. Всі кошти були перенесені у фонд подолання коронавірусної інфекції. У 2023 році маємо намір провести традиційний перепис вже з елементами цифрового", - сказав Немчінов.

Він також не виключив того, що Всеукраїнський перепис населення на основі використання даних національних реєстрів може відбутися у 2030 році.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Немчінов вже заявляв, що розпочати проведення класичного перепису населення можна буде не раніше 2022 року.

У січні 2020 року тодішній міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет оприлюднив результати оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд. Вони показали, що в країні проживає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.