У Представництві ЄС відзначають прогрес у судовій реформі в Україні

Заступник голови Постійного представництва Євросоюзу в Україні Ремі Дюфло заявив, що у судовій реформі в Україні очевидний прогрес.

Про це він сказав під час дискусії «Антикорупційна реформа: оцінка прогресу та актуальні виклики», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вбачаємо досягнення у сфері проведення судової реформи. Ми також бачимо збільшення прозорості у цій реформі», - зазначив дипломат.

Він висловив упевненість, що такий прогрес є незворотним.

Дюфло також наголосив, що антикорупційні заходи в Україні є важливим елементом моніторингу з боку ЄС.

На його думку, Україна також має розраховувати на макрофінансову підтримку з боку ЄС.

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Як повідомлялося, у квітні минулого року Європейська комісія ухвалила рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для зниження навантаження на бюджет у зв’язку із кризою, що була спричинена пандемією COVID-19.

У грудні 2020 року Україна отримала перший транш такої допомоги в обсязі 600 мільйонів євро.

Отримання Україною другого траншу зумовлене, зокрема, успішним співробітництвом між Україною і МВФ, а також проведенням ключових реформ у сферах верховенства права та боротьби з корупцією, в адміністративному управлінні та в управлінні державними фінансами, у покращенні бізнес-клімату та у секторальних реформах.

Фото з сайту esigngenie