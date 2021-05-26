Кабмін ініціює запровадження санкцій проти 11 російських артистів

Кабінет Міністрів ініціює запровадження санкцій у вигляді заборони в'їзду в Україну на три роки проти 9 російських акторів та 2 співаків за умисне та демонстративне порушення правил в'їзду до Криму та Севастополя.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження планують ухвалити на засіданні уряду в середу.

Зокрема, проєкт розпорядження Кабміну «Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», який передбачає внесення пропозиції у місячний термін до Ради національної безпеки та оборони щодо застосування санкцій 9 російських акторів та 2 співаків, які передбачають відмову у наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України терміном на три роки.

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Так, санкції за умисне та демонстративне порушення правил в'їзду та виїзду з Криму та Севастополя планують застосувати санкції проти таких російських акторів театру та кіно: Олексій Чадов, Павло Трубінер, Євгеній Стичкін, Євгеній Пронін, Олександр Петров, Дмитро Орлов, Ольга Кабо, Жанна Епплє, Володимир Вдовіченков. Також санкції застосують проти співачки та телеведучої Анастасії Сланевської, співака Ярослава Сумішевського.

У додатку до відповідної постанови Кабміну також зауважують, що ці фізичні особи брали участь у зйомках фільмів, спектаклях, кінофестивалях, проводили гастролі на території тимчасово окупованого півострова.