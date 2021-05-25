Лідер німецьких «зелених» вважає перспективу членства України в НАТО відкритою

Один з лідерів німецької партії «зелених» Роберт Габек підтримує право України на отримання оборонних озброєнь.

Про це пишуть німецькі видання Frankfurter Allgemeine Zeitung і Deutschlandfunk, які супроводжують його в поїздці по Україні, передає кореспондент Укрінформу.

Співголова партії «зелених» виступає за те, щоб залишити перспективу вступу України до НАТО відкритою, і за надання Києву оборонної зброї для опору проти російської військової інтервенції на сході країни, зазначає F.A.Z.

На думку німецького політика, прагнення керівництва України отримати «оборонні види озброєнь» є обґрунтованим. За його словами, коли йдеться про самооборону, не можна відмовляти країні, яка зазнає агресії, у «допомозі для самозахисту».

Водночас Габек визнав, що у НАТО немає єдності у питанні щодо членства України, проте, на його думку, перспективу членства в НАТО, яку Альянс відкрив країні на саміті в Бухаресті в 2008 році, не слід «забирати з порядку денного».

Фото: www.faz.net / Jens Gyarmaty