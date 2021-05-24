У Верховному суді підтвердили скасування протоколу ЦВК про обрання Вірастюка депутатом

Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду за позовом кандидата Олександра Шевченка до Центральної виборчої комісії скасував протокол ЦВК від 19 травня про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів України в окрузі №87 та визнання Василя Вірастюка обраним депутатом.

Відповідне рішення колегія суддів під головуванням Олени Губської ухвалила 23 травня, повідомили Укрінформу в пресслужбі суду.

“Верховний Суд ухвалив рішення, яким визнав протиправним дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №87, а також визнав протиправним і скасував протокол результатів виборів від 19 травня 2021 року з поміткою “уточнений”, - сказали в суді.

Крім того, ВС зобов’язав поліцію вжити дії щодо встановлення результатів виборів народного депутата.

Дане рішення може бути оскаржене у Великій палаті Верховного Суду.

Як повідомлялося, Велика палата Верховного Суду своєю постановою від 1 травня 2021 року скасувала протокол ЦВК від 22 квітня, яким переможцем на виборах до Верховної Ради в окрузі №87 визнано Василя Вірастюка.

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На засіданні 19 травня 2021 року на виконання постанови Великої палати Верховного Суду ЦВК встановила результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 87.

Так, згідно з протоколом про встановлення результатів виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 87, за результатами проміжних виборів 28 березня 2021 року народним депутатом обрано Василя Вірастюка, який набрав 14 811 голосів виборців. За Олександра Шевченка віддали 13 942 голоси, за Руслана Кошулинського – 13 463 голоси.