Суд скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним депутатом - ОПОРА

Верховний Суд скасував протокол Центральної виборчої комісії про встановлення результатів проміжних виборів до Ради в одномандатному виборчому окрузі N87 (Івано-Франківська область) та визнання кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка обраним народним депутатом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

"Верховний Суд у справі N9901/173/21 за позовом кандидата Олександра Шевченка до Центральної виборчої комісії скасував протокол ЦВК від 19 травня 2021 про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів України в окрузі 87 та визнання Василя Вірастюка обраним депутатом. Відповідне рішення прийнято у неділю, 23 травня", - розповіли в ОПОРІ.

Крім того, зазначається, що суд скасував пункти 1 та 2 постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на 6 проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за кандидата Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.

Водночас в ОПОРІ зауважили, що цю постанову Верховний Суд ухвалив як суд першої інстанції й у разі подання апеляції Центральною виборчою комісією або командою кандидата Василя Вірастюка, справу переглядатиме Велика палата Верховного Суду як суд апеляційної інстанції й тоді рішення Великої Палати буде остаточним.

Як повідомлялося, Велика палата Верховного Суду своєю постановою від 1 травня 2021 року скасувала протокол ЦВК від 22 квітня, яким переможцем на виборах до Верховної Ради в окрузі №87 визнано Василя Вірастюка.

На засіданні 19 травня 2021 року на виконання постанови Великої палати Верховного Суду ЦВК встановила результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 87.

Так, згідно з протоколом про встановлення результатів виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 87, за результатами проміжних виборів 28 березня 2021 року народним депутатом обрано Василя Вірастюка, який набрав 14 811 голосів виборців. За Олександра Шевченка віддали 13 942 голоси, за Руслана Кошулинського – 13 463 голоси.