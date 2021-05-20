«Це не якийсь бізнесменчик»: Зеленський про перемогу Вірастюка на довиборах у Раду

Президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що Василь Вірастюк переміг на виборах в ОВО № 87, а Центральна виборча комісія, на його думку, діяла згідно з законом, визнаючи Вірастюка обраним народним депутатом у вказаному окрузі.

Про це він сказав під час пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я впевнений, що ЦВК діяла згідно з українським законодавством, я впевнений, що Василь Вірастюк переміг у цьому регіоні", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що у нього немає запитань до Вірастюка, і стверджує, що він "чиста людина".

"Я хочу вам сказати дуже важливу річ. Це не якийсь там маленький бізнесменчик, це наша гордість – Василь Вірастюк, він звідти. Впевнений, що за нього голосували, і я впевнений, я нічого не говорю про пана Шевченка, особисто про нього… Але пан Вірастюк... До нього немає питань, чиста людина, зрозуміло, як заробив штучні частини тіла, які операції він пережив за те, що захищав український спорт. І тому шана йому, повага йому", - додав Президент.

Як повідомлялося, на засіданні 19 травня 2021 року на виконання постанови Великої палати Верховного Суду Центральна виборча комісія встановила результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 87.

Так, згідно з протоколом про встановлення результатів виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 87, за результатами проміжних виборів 28 березня 2021 року народним депутатом обрано Василя Вірастюка, який набрав 14 811 голосів виборців. За Олександра Шевченка віддали 13 942 голоси, за Руслана Кошулинського – 13 463 голоси.