Шевченка виключили з фракції «Слуга народу»

Народні депутати зі “Слуги народу” у Верховній Раді більшістю голосів підтримали виключення з фракції Євгенія Шевченка, який у квітні зустрічався з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук.

"Так, це правда", - сказала Кравчук, відповідаючи на запитання Укрінформу.

За її словами, за виключення Шевченка з фракції проголосували 70% народних депутатів. "Це близько 170 (депутатів – ред.)", – додала Кравчук.

Відповідне повідомлення про виключення Шевченка з фракції також опубліковано на сайті політсили.

«Народний депутат України Євгеній Шевченко був виключений з фракції «Слуга Народу». Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів. Зібрані всі необхідні підписи. Незабаром документи будуть передані керівництву Верховної Ради для оголошення в залі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від фракції "Слуга народу" Євгеній Шевченко 20 квітня 2021 року повідомив у Телеграмі, що приїхав у Мінськ. У Телеграм-каналі "Пул первого" оприлюднили фото і відео зустрічі Шевченка із невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Шевченко не був делегований на проведення будь-яких перемовин у Білорусі.

Фото: Євгеній Шевченко/Facebook