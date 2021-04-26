Шевченко був у відпустці під час зустрічі з Лукашенком — голова ВР

Депутат від парламентської фракції «Слуга народу» Євгеній Шевченко перебував у відпустці під час зустрічі з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Як передає Укрінформ, про це Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сказав під час брифінгу у понеділок після засідання Погоджувальної ради.

«Верховна Рада не делегувала Євгенія Шевченка на зустріч із Олександром Лукашенком. Станом на 19-20 квітня він взагалі перебував у відпустці. Заборонити будь-які переміщення громадянам і народним депутатам під час відпустки у мене можливості немає», - сказав Разумков.

Окрім цього, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко під час брифінгу повідомив, що триває збір підписів за виключення Шевченка з фракції.

«Я голосував «за». Наполегливо рекомендую всім колегам проголосувати так само», - наголосив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від фракції «Слуга народу» Євгеній Шевченко 20 квітня у Телеграмі повідомив, що приїхав у Мінськ. У Телеграм-каналі «Пул первого» оприлюднили, зокрема, фото і відео зустрічі Шевченка із невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що Шевченко не був делегований на проведення будь-яких перемовин у Білорусі.

Народні депутати від «СН» 22 квітня під час онлайн-засідання фракції ухвалили рішення провести збір підписів щодо можливого виключення Шевченка із фракції.