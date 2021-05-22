Естонія упродовж року виділить мільйон євро на гуманітарну допомогу Україні

Естонія упродовж року виділить мільйон євро на гуманітарну допомогу Україні

Укрінформ
Упродовж 2021 року Естонія направить Україні гуманітарну допомогу у розмірі 1 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомив МЗС балтійської країни у Твіттері.

«У 2021 році Естонія виділить в цілому 1 мільйон євро, щоб допомогти Україні впоратися з гуманітарною кризою. Останніми роками майже третина гуманітарної допомоги Естонії була направлена ​​в Україну, і ми продовжимо підтримувати країну, щоб допомогти нужденним», - йдеться в повідомленні.

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Деякі джерела уточнюють, що кошти будуть спрямовані людям, які проживають у районах конфлікту на сході України.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас 17-19 травня відвідала Україну з триденним візитом.

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Глава українського уряду Денис Шмигаль під час спільного з Каллас брифінгу заявляв, що Естонія щорічно надає Україні допомогу у сумі понад 1,4 млн євро.

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