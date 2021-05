Естонія упродовж року виділить мільйон євро на гуманітарну допомогу Україні

Як передає Укрінформ, про це повідомив МЗС балтійської країни у Твіттері.

«У 2021 році Естонія виділить в цілому 1 мільйон євро, щоб допомогти Україні впоратися з гуманітарною кризою. Останніми роками майже третина гуманітарної допомоги Естонії була направлена ​​в Україну, і ми продовжимо підтримувати країну, щоб допомогти нужденним», - йдеться в повідомленні.

In 2021 Estonia 🇪🇪 is allocating €1 million in total to help Ukraine 🇺🇦 deal with the humanitarian crisis there. In recent years, nearly a third of Estonia’s humanitarian aid has been earmarked for Ukraine, and we will continue supporting the country to help those in need.🤝