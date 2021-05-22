«Батьківщина» та фермерські організації створили ініціативну групу щодо «земельного референдуму»

В Україні створили ініціативну групу, яка невдовзі розпочне збір 3 млн підписів за проведення референдуму щодо «заборони продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна».

Таке рішення було ухвалене 22 травня під час зборів, організованих фермерськими й аграрними асоціаціями та профспілками, громадськими організаціями за підтримки партії «Батьківщина», передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу політсили.

Як зазначається у повідомленні, до організації всеукраїнського волевиявлення за народною ініціативою зголосилися долучитися 17 тис. людей. Ініціативну групу «земельного референдуму» було вирішено утворити в кількості 11 тис. учасників, які невдовзі розпочнуть збір 3 млн підписів.

На зборах члени ініціативної групи одноголосно підтримали формулювання запитання майбутнього референдуму, яке звучатиме так: «Чи підтримуєте ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?».

Під час виступу голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко нагадала, що з 1 липня набуває чинності закон, ухвалений Верховною Радою за поданням Президента, яким передбачено продаж української землі. Вона наголосила, що українці мають боротися за своє право розвивати сімейне фермерство та правильний аграрний уклад, адже це - шлях до економічного розвитку країни.

Лідер «Батьківщини» закликала українців взяти участь у референдумі. «Як би не було важко, ми з вами пройшли всі важкі процедури закону про референдум. Ми з вами вистояли, зробили все. І зараз у нас практично бездоганно витримані всі вимоги закону. Я хочу подякувати вам за те, що сьогодні завдяки вашій активності ми дали старт всеукраїнському референдуму проти розпродажу сільськогосподарської землі», – додала Тимошенко.

Збори відбулися у селі Березівка, що на Київщині. У них взяли участь представники всіх регіонів України, повідомляє пресслужба партії.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». 28 квітня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Закон дасть змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпорядження своєю власністю та створить прозорі умови для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами України.

У законі йдеться, що власниками земель сільськогосподарського призначення можуть бути: громадяни України, українські юридичні особи з кінцевими бенефіціарними власниками лише з-поміж громадян України, територіальні громади, а також держава.

Верховна Рада 26 січня 2021 року ухвалила закон про «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» . Згідно з документом, всеукраїнський референдум оголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 млн громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тис. підписів у кожній області.

Фото: пресслужба політсили