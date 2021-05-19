Рада відхилила постанови про скасування закону з дерегуляції у земельній сфері

Верховна Рада відхилила всі 12 постанов щодо скасування закону про вдосконалення та дерегуляцію системи землеустрою.

Як передає кореспондент Укрінформу, жодна з постанов "Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту Закону "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" не набрала мінімально необхідних 226 голосів.

Автори постанов - депутати з фракції "Батьківщини" обгрунтовували необхідність скасування закону тим, що "закони про продаж сільськогосподарської землі можуть розглядатися у Верховній Раді України тільки після проведення Всеукраїнського референдуму".

Інші ініціатори постанов - депутати з фракції "Опозиційна платформа – За життя" - стверджували, що ухвалений закон нібито нівелює норми Конституції щодо зміни підходу до набуття у власність іноземцю, особі без громадянства чи іноземній юридичній особі земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Після відхилення відповідних постанов Голова Верховної Ради Дмитро Разумков може підписати Закон "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин” (реєстраційний номер проєкту 2194).

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила цей закон 28 квітня 2021 року. Він передбачає скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою.

Відповідно до закону має бути запроваджено незалежний контроль документації із землеустрою через громадську експертизу або рецензування. Відомостям документації із землеустрою надається статус публічних, відкритих та загальнодоступних даних.

Законом передбачено, зокрема, передачу земель державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.