Немчінов представив Кубракова колективу Мінінфраструктури

Немчінов представив Кубракова колективу Мінінфраструктури

Укрінформ
Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов представив колективу Міністерства інфраструктури України нового очільника відомства Олександра Кубракова.

Як передає Укрінформ, про це Немчінов написав у Телеграмі.

"Щойно представив колективу Міністерства інфраструктури України нового міністра – Олександра Кубракова. Сподіваюсь, що завдяки плідній праці пана Олександра наша інфраструктура стане найкомфортнішою в світі для життя, подорожей та відпочинку як наших громадян, так і гостей нашої чарівної країни", - наголосив Немчінов.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 18 травня звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури України.

20 травня Рада призначила на цю посаду керівника Укравтодору Кубракова.

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