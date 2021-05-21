Немчінов представив Кубракова колективу Мінінфраструктури

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов представив колективу Міністерства інфраструктури України нового очільника відомства Олександра Кубракова.

Як передає Укрінформ, про це Немчінов написав у Телеграмі.

"Щойно представив колективу Міністерства інфраструктури України нового міністра – Олександра Кубракова. Сподіваюсь, що завдяки плідній праці пана Олександра наша інфраструктура стане найкомфортнішою в світі для життя, подорожей та відпочинку як наших громадян, так і гостей нашої чарівної країни", - наголосив Немчінов.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 18 травня звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури України.

20 травня Рада призначила на цю посаду керівника Укравтодору Кубракова.