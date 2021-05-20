Кубраков пообіцяв не шукати винних попередників і розповів про плани

Стабілізація фінансового становища Укрзалізниці, запровадження автоматичного габаритно- вагового контролю, відновлення портової інфраструктури та розвиток внутрішніх авіаперевезень - стануть пріоритетними напрямами роботи новопризначеного міністра інфраструктури.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Олександр Кубраков сказав під час виступу у Верховній Раді України 20 травня.

"Моє завдання - навести лад в інших галузях, так само, як і в дорожній. Я не буду шукати винних попередників, тому що багато проблем у галузі накопичувалось не одне десятиріччя. Я добре це побачив на посаді керівника Укравтодору. Якщо інфраструктура була недоінвестована впродовж 20-30 років, то шукати винних попередників досить складно", - заявив новопризначений міністр інфраструктури.

Відтак, одним із основних напрямів роботи Кубракова стане покращення фінансового становища Укрзалізниці. Він наголосив, що особливо важливим є розвиток напрямку вантажних перевезень компанії. Зокрема, міністр анонсував підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення.

"Ми не можемо не підвищувати тарифи на вантажні перевезення", - підкреслив він.

Кубраков додав, що також у його планах оновлення рухомого складу та залізничної інфраструктури.

Крім цього, міністр планує завершити реформу Державної служби з безпеки на транспорті (Уктрансбезпеки). У першу чергу запровадити автоматичну систему габаритно-вагового контролю на дорогах України та забезпечити достатнє фінансування самої Уктрансбезпеки.

Урядовець зауважив, що також працюватиме над розвитком річкової та морської інфраструктури України. Портова інфраструктура країни зношена на 80-90% і в планах розпочати її відновлення. Також нагального вирішення потребує питання видачі паспорту моряка.

"Я розумію, що ця проблема повинна бути терміново вирішена. Цей ринок потрібно зробити цивілізованим", - сказав Кубраков.

Разом з цим, міністр планує продовжувати концесійні проєкти, розпочаті Мінінфраструктури.

Під час свого виступу Кубраков назвав, пріоритетні напрями роботи в авіаційний галузі, зокрема це розвиток мережі регіональних аеропортів та ринку внутрішніх авіаперевезень, а також створення державної авіакомпанії.

"Всі ці питання складні, та вимагатимуть непростих рішень, нових законів та взаємодії всіх гілок влади", - наголосив новопризначений міністр інфраструктури.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на засіданні у четвер, 20 травня, призначила Кубракова на посаду міністра інфраструктури. До цього Кубраков з листопада 2019 року був головою Державного агентства автомобільних доріг.