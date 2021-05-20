Кубраков отримав за рік 2,2 мільйона доходів і витратив на освіту понад 111 тисяч

Новопризначений міністр інфраструктури Олександр Кубраков задекларував 2,202 млн гривень доходів у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані декларації Кубракова, оприлюдненої в Реєстрі декларацій.

Зокрема, на посаді голови Державного агентства автомобільних доріг він отримав 609,1 тис. гривень зарплати. Ще 140 тис. гривень Кубраков отримав від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав). Також він отримав 614,5 тис. гривень дивідендів від ТОВ "Місто для людей контактний центр Київ", 279,3 тис. гривень - від ТОВ "Місто для людей розрахунковий центр", 335,2 тис. гривень від ТОВ "Місто для людей контактний центр" та 223,5 тис. гривень від ТОВ «МДЛ Центр білінгової підтримки».

Дружина Кубракова Ірина у 2020 році отримала 10 320 гривень виплат на дитину.

Новопризначений міністр має 116 860 гривень на рахунку в банку, а також готівкою 590 тис. гривень, 270 тис. доларів та 70 тис. євро.

У листопаді 2020 року Кубраков витратив 111,1 тис. гривень на оплату освітніх послуг.

У власності міністра знаходиться квартира у Києві площею 55,6 кв. м, також він має право користування квартирою у столиці площею 76 кв. м. Кубраков вказав у декларації автомобілі BMW X4 2017 року випуску та Mazda 6 2013 року випуску.

Згідно з декларацією, Кубраков має корпоративні права у компаніях «Місто для людей розрахунковий центр», «МДЛ Центр білінгової підтримки», «Місто для людей контактний центр», «Місто для людей контактний центр Київ» та MDL HOUSE SERVICE. Всі корпоративні права передані в управління.

Як повідомлялося, 18 травня Верховна Рада підтримала відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія. 20 травня на посаду очільника Мінінфраструктури був призначений голова Укравтодору Олександр Кубраков. Відповідне рішення підтримали 284 народних депутати.